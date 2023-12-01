İşte büyük tuzağın hesabı: Şu an asgari ücret 3.477 lira olacaktı!

2024 yılı asgari ücreti için görüşmeler başlamadan AKP iktidarı ve sermaye temsilcileri ücretlerin "hedef enflasyon"a göre belirlenmesi ve asgari ücrete yılda sadece bir kez zam yapılmasına ilişkin açıklamalar yaptılar.

Asgari ücretin tahmini enflasyona göre belirlenmesi ve yılda yalnızca bir kez artırılması durumunda işçilerin nasıl bir durumla karşılaşacağını anlamak için "Son 2 yılda ücretler bu şekilde belirlenseydi ne olurdu?" diye sorduk.

Birleşik Metal-İş Toplu Sözleşme Uzmanı Ozan Yılmaz'ın hesaplamasına göre 2021 yılından itibaren asgari ücret, bir sonraki yılın tahmini enflasyon oranına göre artsaydı, bu yıl asgari ücretlinin eline geçen net ücret 3 bin 477 lira 40 kuruş olacaktı. 2024 yılının sonuna kadarsa asgari ücretliler net 4 bin 729 lira 25 kuruş ücret alacaklardı.

Ozan Yılmaz'ın hesaplaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerine göre 2024 yılı sonunda tahmini enflasyon oranı yüzde 36 olarak gerçekleşecek. 2023 yılı için yüzde 22,30, 2021 yılında için ise enflasyonu yüzde 9,40 olarak tahmin etmişlerdi.

Enflasyon Kasım ayında yüzde 4, Aralık ayında ise yüzde 3 olarak gerçekleşecek olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 66,04 oranında gerçekleşecek.

2021 yılından itibaren asgari ücret, bir sonraki yılın tahmini enflasyon oranına göre artsaydı; 2023 yılı boyunca asgari ücretli bir işçinin eline net 3.477,40 TL geçecekti. 2024 yılının sonuna kadar ise asgari ücretliler net 4.729,25 ücret alacaklardı.

Bugünden sonra bu hesap uygulanırsa:

Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL.

Eğer 2024 yılı asgari ücreti, 2024 yılı tahmini enflasyonuna göre artarsa net 15.507,16 TL olacak.

