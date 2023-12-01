Erdoğan, BAE ve Katar'dan 20 milyar dolar isteyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ele alınacak projeler arasında Irak'ın Basra Körfezi’ndeki Faw limanından Türkiye sınırına kadar uzanan bir demiryolu ve karayolu ağı ile İstanbul Boğazı üzerinden iki kıtayı birleştiren bir demiryolu bulunduğunu belirtti.

Uraloğlu, “Kalkınma Yolu” olarak adlandırılan Irak projesi için “İlk aşamada 8 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir yatırımdan bahsediyoruz, bu da yaklaşık 20 milyar dolara çıkacak” dedi. Uraloğlu, Boğaziçi demiryolu bağlantısının da 3 milyar ila 3,5 milyar dolar arasında bir maliyete ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, dün gittiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından, gelecek hafta Katar'a geçmeden önce orada düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'ne katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce bireysel proje belirtmeden Türkiye'nin lojistik, enerji, turizm ve tarım sektörlerindeki yatırımlarla ilgilendiğini belirtmişti.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun, Eylül ayında ABD tarafından duyurulan bir Orta Doğu-Hindistan ticaret koridorundan daha kısa olacağını ancak yine de yeterli yük talebinin her iki projeyi desteklemeye yeterli olabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD destekli bir Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nda yer alırken, Çin Kuşak ve Yol altyapı yatırımlarıyla enerji zengini bölgedeki etkisini genişletmiş durumda.