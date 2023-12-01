İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Yıllık artış yüzde 73,89

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında yıllık bazda yüzde 73,89 arttı.

Haber Merkezi

İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında aylık yüzde 3,79, yıllık 73,89 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) toptan fiyat hareketlerini yansıtan endeksi ise, kasımda önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 artış kaydetti.

Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, gıda harcamalarında yüzde 4,84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,32, konut harcamalarında ise yüzde 4,95 artış yaşandı.

Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,52 azalış meydana geldi.

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