'Fenomen' tarikatçı öğretmene gerici müfredat da yetmedi: Tüm derslerde Kuran kursu ve din eğitimi veriyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici dernek ve vakıflarla imzaladığı protokollerle tarikat yapılanmalarının eğitime müdahalesi ve müfredatta yapılan değişikliklerle din derslerinin saatlerinin artırılması gibi uygulamalarla eğitimde dinselleşme süreci büyüyor. AKP’nin “dindar nesil” yaratmaya yönelik hamleleriyle okullar Kuran kursuna döndü.

İktidarın hamlelerinden cesaret alan kimi öğretmenlerse mevcut haliyle laiklik ve bilimsellikten uzaklaştırılıp dinselleştirilen programı dahi yeterli bulmayıp temel derslerde de müfredat dışına çıkarak din eğitimi vermenin peşine düştü.



Eğitimde dinselleşmenin ulaştığı boyut bu kez “sosyal medya fenomeni” gerici bir öğretmenin yaptığı paylaşımlarla açığa çıktı.



MEB’e bağlı bir devlet memuru olarak İstanbul Bağcılar’da bulunan Karacoğlan İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Aytaç Demir’in, derslerde müfredata bağlı kalmayarak dini konular anlattığı ve sorular yönelttiği öğrencilerinin yanıtlarını da içeren videolar çekip “seninogretmenin” kullanıcı adıyla sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı ve söz konusu videolarda gerici propaganda yaptığı görüldü.



Gerici öğretmen, “Kuran kursu hocası değilim sınıf öğretmeniyim 3. Sınıf öğrencilerine 40 sure 40 hadis öğretip bunun programını yaptım” başlığıyla yayımladığı ve söz konusu programda öğrencilerle çekildiği fotoğrafların yer aldığı bir paylaşımda bu “projesinin” yayılması için destek çağrısında da bulunmuş.

İşte din temelli ahlaki eğitim: 'içki içenler kötülük yapabilir'

Yayımladığı bir videoda, Hayat Bilgisi dersinde “peygamberin hayatı” gibi konulardan bahsederken, bir başka videoda Fen Bilgisi dersinde öğrencilere “İçki içen insan kötü müdür?” sorusunu yöneltmesinin ardından içki içenlerin aklının devre dışı kaldığını ve kötülük yapabileceklerini ifade etti.



Düşümdeki Peygamber adıyla bir kitabı da bulunan Demir, ilkokul müfredatının “Din Temelli Ahlaki Eğitim” adı altında gericileştirilmesini savunuyor. Devlet memurları toplumsal rahatsızlıklarını dile getirdikleri en ufak paylaşım ya da beyanları nedeniyle soruşturma geçirirken Aytaç Demir, Milli Eğitim’in laik ve bilimsel eğitim karşıtı uygulamalarına getirilen eleştirileri de sayfasından yaptığı yayınlarla hedef aldı.

TKP'nin eylemlerinden rahatsız olmuş

Demir, söz konusu paylaşımlarının birinde sık sık yaptığı provokasyon çağrılarıyla gündeme gelen “Daily Islamist” adlı X (Twitter) sayfasının İzmir'de “Manevi Danışmanlık” projesine yer verdi.

Söz konusu projede “Manevi Danışmanlık” adı altında okullara imamların, müezzinlerin atanmasından sonra İstanbul’da da okulların “yaz okulu” projesi kapsamında TÜGVA’ya teslim edilmeye başlanması ve gerici derneklerin “yaz okulu” bahanesiyle okullara girmelerini durdurmak için eylemler yapan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) konuya ilişkin açıklamalarını hedef aldı.

Demir'in TKP'nin ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımını alıntılayarak “Sana çok daha kötü bir haber vereyim mi TKP? Allahın izniyle ilkokul müfredatına Din Temelli Ahlaki Eğitime sokarak bu işi yaza bahara bırakmayacağız. Bu işin öncüsü ben ve benim gibi eğitimciler olacak inşallah. 2023 Türkiye ve islamın yüzyılı olacak inşallah. Sen ve senin gibiler de öylece bakacaklar… İnşallah” ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

Gazeteciye de tehdit

Bir başka paylaşımındaysa okullarda dini eğitim adı altında gericileşmeyi eleştiren gazeteci Can Ataklı’yı “Eğer çocuklar okullarda dini eğitim almış olsaydı belki sen bugün Can Ataklı değil Abdulmetin Balkanlıoğlu olurdun. Bütün dünya sussa Allah yine dinini galip kılacaktır. Ne senin ne de senin neslinden bu dine zarar gelmez anca konuştuğunla kalırsın” diyerek hedef alıyor.



Demir’in videoda bahsettiği ve 2018’de ölen Balkanlıoğlu, Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin üyelerindendi. Balkanlıoğlu, 2017'de başı açık kadınları hedef aldığı "Tesettürsüz kadınları gelen öpsün, giden yalasın" sözleriyle gündeme gelmişti.

Eşcinselleri hedef alıyor

Demir, profilinde yılbaşı kutlanmaması ya da Cuma günlerinin tatil yapılması gibi çağrıların yanında ayrıca cinsiyetçi, eşcinselleri hedef gösteren paylaşımlarda da bulunuyor.

Gericilerin 17 Eylül’de “Büyük Aile Buluşması” adı altında İstanbul Saraçhane’de düzenlediği LGBT karşıtı mitinge çağrıda bulunan Demir, başka bir paylaşımında eşcinseller için “Onlara istediklerini vermeyeceğiz, onların kendilerini tanımladığı gibi onlara hitap etmeyeceğiz! Onlara bundan sonra cinsel kimlik karmaşası yaşayan insanlar diye hitap edeceğiz” ifadelerini kullanıyor.