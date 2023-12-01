İsrail Gazze'de saldırıyor: Çok sayıda sivil ve bir gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırı başlattı. İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. Bir gazeteci ve 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail ordusu "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinlinin öldürüldüğünü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Bir gazeteci de yaşamını yitirdi

İsrail'in savaş uçaklarının bölgeye saldırılarında El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in de hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze'deki hükümetin yaptığı açıklamaya göre İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 71'e yükseldi.

İsrail Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

Öte yandan İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi’nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u savaş alanı ilan etti.

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Gazze'de ateşkes sona erdi: İsrail saldırılara başladığını duyurdu