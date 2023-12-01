Gazze'de ateşkes sona erdi: İsrail saldırılara başladığını duyurdu

İsrail ve Hamas'ın vardığı geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının süresi Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de doldu. ABD basınına açıklama yapan Mısırlı yetkililer, ateşkesin bir gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Reuters'ın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı saldırıların yeniden başladığını açıkladı. Ordu, Hamas'ı geçici ateşkesin şartlarını ihlal etmek ve İsrail topraklarına ateş açmakla suçladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas anlaşmayı ihlal etti ve İsrail devleti topraklarına ateş açtı" diyerek 'IDF'nin Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yeniden ateş açtığını' bildirdi.

'Jetler Gazze’de Hamas hedeflerini vuruyor’

Ardından İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze'de Hamas hedeflerini vurduğu ifade edildi. Filistin basınına yansıyan haberlerde ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyini de vurduğu belirtildi. İsrail, daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze halkından kuzeyden güneye geçmelerini istemişti.

İsrail ordusu: Gazze Şeridi’nden atılan roket imha edildi

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı. İsrail medyası, İsrail'in güneyinde ikinci kez roket uyarı sirenlerinin çaldığını aktarırken, Hamas'a yakın basına yansıyan haberlerde ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze’den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirildi.

İsrail kamu yayıncısı Kan, bunun 24 Kasım'da İsrail ve Hamas arsında başlayan geçici ateşkesten bu yana ülkede duyulan ilk uyarı sirenleri olduğunu aktardı. Filistinli taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

'Gazze Şeridi’nin kuzeyinde silah ve patlama sesleri duyuldu’

Hamas'a yakın basın kuruluşları da sabah saatlerinde, İsrail'in sivillerden tahliye etmesini istediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlama ve silah sesleri duyulduğunu aktarmıştı.

Şebab haber ajansı, patlama ve silah seslerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde duyulabildiğini bildirirken, Hamas'a yakın medyaya yansıyan diğer haberlerde, Gazze'nin üzerinde insansız hava araçları (İHA) ile diğer askeri hava araçlarının uçtuğu bilgisi verildi.

7 günde 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest kaldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli rehine, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım’da tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.