Nerede bir afet varsa Kübalı sağlıkçılar orada

Küba, daha önce pek çok felaket sırasında olduğu gibi koronavirüs salgınında da abluka altında olmasına rağmen sağlıkçılarını, bilim insanlarını dünyanın dört bir yanına göndererek seferber etti.

Küba koronavirüs salgını için İtalya’ya 52 kişilik bir sağlıkçı ekibi gönderdi.

68 yaşındaki yoğun bakım uzmanı Leonardo Fernandez, “Hepimiz korkuyoruz ama yapmamız gereken devrimci bir görev var” dedi.

Küba ihtiyacı olan ülkelerin yanında olmayı hep bir devrimci görev olarak gördü.

Amerika’nın ablukayı en ağır biçimde sürdürdüğü dönemlerde bile bu görevi yerine getirmeyi sorumluluk saydı.

1960’da 5.000 kişinin ölümüne neden olan Şili depremine sağlık ekipleriyle, 1970’de 60.000 kişinin canını alan Peru depremine sağlık ekipleriyle, altı hastane ve 106.000 torba kanla, 1972’de 5.000 kişinin ölümüne yol açan Nikaragua depremine sağlık ekipleri, ilaç ve yiyecekle, 1998’deki Haiti kasırgasına sağlık ekipleriyle, 1999’da Venezuela’da 9.000 ölümüne neden olan sel ve toprak kaymasına sağlık ekipleriyle, 2000 yılında El Salvador’da 10.000 kişiyi etkileyen sarı humma salgınına sağlık ekipleri ve tıbbi cihazlarla yardıma koştu.

1999’da Çernobil felaketine maruz kalan 17.733 çocuğun tedavisini 2004’e kadar Küba’da gerçekleştirdi.

2005’de Sri Lanka’yı vuran tsunamide ve yine aynı yıl yaşanan Pakistan depreminde de Kübalı sağlıkçılar vardı.

2008’de 134 kişilik Kübalı bir sağlıkçı ekibi o zamana dek 600 kişinin hayatını almış olan kolera salgınıyla mücadele için Zimbabve’ye ulaştı.

Küba 2014 Ekim ayında 300 kişilik bir ekibi Gine’de başlayıp bütün Sahra Altı Afrika’ya yayılan Ebola salgınıyla mücadele için bölgeye gönderdi. Ekip orada Nisan 2015’e kadar görev yaptı.

Küba sosyalist bir ülkedir ve sosyalizm böyle bir şeydir.

Bir de salgının pençesinde kıvranan İran’a ABD’nin ambargoyu ağırlaştırmasına bakın.

Bir de birbirlerinin cerrahi maskelerini çalan AB ülkelerinin haline bakın.