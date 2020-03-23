Küba’da son durum: Toplam 35 vaka, yerli vaka yok

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı dün akşam saatlerinde ülkedeki koronavirüs vakalarındaki son duruma dair bir açıklama yayımladı. Küba, hastalar ateş veya solunum yolu belirtisi ortaya çıktığında polikliniklere, acil servislere başvurulsun ve o şekilde tespit edilsin diye beklemiyor. Risk grubunda olan yurttaşlarını önceden gözlemliyor. Yakın bir gözlem yapıldığı için, şu ana kadar vakaların dünyanın geri kalanında olduğu gibi üstel (eksponansiyel) şekilde hızlı bir artış göstermediği de kaydediliyor.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada KOVİD-19’la bağlantılı olarak dünyada 162 ülkede 271 bin 364 vaka ve 11 bin 252 ölümün tespit edildiği, ölüm oranının ise yüzde 4,15 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Amerika kıtalarında 31 ülkenin ve 10 denizaşırı bölgenin salgından etkilendiği ve 23 bin 783 vaka ile 307 ölüm saptandığına dair bilgi verildi.

KESİNLEŞMİŞ 35 VAKA

Halk Sağlığı Bakanlığı’nın açıklamasında Küba’da şu ana kadar 20’si Kübalı toplam 35 kesinleşmiş KOVID-19 vakası var. Son eklenen 10 vakanın 3’ünün Kanada vatandaşı olduğu bildirildi. Bu 35 hastadan ikisinin durumu ise kritik olarak duyuruldu. Bulaşıcı Hastalıklar Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar yerli vaka yok, yani tespit edilen vakaların tamamı virüsü ülkeye dışarıdan gelen kişiler ya da bu kişiler ile temas edenler.

MAHALLELERDEKİ SAĞLIK MERKEZLERİ RİSKLİLERİ GÖZETİYOR

Ayrıca 727’si Kübalı 255’i ise yabancı ülke vatandaşı olmak üzere toplamda 982 hastanın şüpheli durumda olduğu ve KOVİD-19 için oluşturulan izolasyon ve bakım merkezlerinde gözetim altında olduğu belirtildi. Toplamda hassasiyeti olan 30 bin 773 kişi ise mahallelerindeki sağlık merkezleriyle bağlantılı olmak üzere evlerinde gözetim altında tutuluyor. Yani Küba, hastalar ateş veya solunum yolu belirtisi ortaya çıktığında polikliniklere, acil servislere başvurulsun ve o şekilde tespit edilsin diye beklemiyor. Risk grubunda olan vatandaşları önden gözlüyor, kolluyor. Çünkü sağlıkta toplumcu yaklaşım bunu gerektiriyor. Kaldı ki Küba, yaşlı oranı yüksek, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalık oranlarının dünya ortalamasının hafifçe üzerinde seyrettiği bir ülke. Bu farkındalıkla Sağlık Bakanlığı tüm yurttaşlarını korumak için gerekeni uyguluyor.

HENÜZ YERLİ VAKA YOK, FAKAT GENİŞ BİR GÖZLEM YAPILIYOR

Bir önemli nokta da şu: Küba’nın olası vaka algoritmasında, solunum yolları belirtisi olması, hastalık tespit edilen bir bölgeden gelinmesi veya hastalık olduğu bilinen biri ile temas kriterleri gerekiyor. Ancak hastalığın bulaşıcılık hızı ve epidemiyolojik bulgular göz önüne alınarak, bu kriterleri karşılamayan vakalar da hastanelerde gözlem altında tutuluyor. Oysa geçtiğimiz hafta boyunca, Türkiye’de onlarca yerli vaka çıkmasına rağmen algoritma hâlâ yabancı ülkede bulunma veya koronavirüs enfeksiyonu olduğu bilinen kişi ile temas kriterlerini içeriyordu. Buna uymayan pek çok hasta algoritmaya uymadığı için teste tabi tutulmadı; hatta evine gönderildi.

Yakın bir gözlem yapıldığı için, şu ana kadar vakaların dünyanın geri kalanında olduğu gibi üstel (eksponansiyel) şekilde hızlı bir artış göstermediği de kaydediliyor.

ŞEFFAFLIK VE OLGUNLUK

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı, koronavirüs teşhisi konulan her hastaya dair ayrıntılı bilgileri de sitesinden güncellemekte. KOVİD-19 tanısı konulan hastalara dair yaş, bulunduğu yer ve bulaşın nasıl oluştuğuna dair detaylar Küba halkıyla düzenli olarak paylaşılıyor. Bakanlık vatandaşları dikkatli fakat soğukkanlı olmaya davet ediyor.