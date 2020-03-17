Venezuela karantina kararı aldı, Küba ve Çin tıbbi malzeme gönderiyor

Venezuela'da koronavirüs vaka sayısının 17'den 33'e çıkmasının ardından ülke çapında karantina uygulamasına geçiliyor.

Venezuela lideri Nicolas Maduro, ülkede 17 olan koronavirüs vakasının pazartesi neredeyse iki katına çıkmasının ardından, ülke genelinde karantina uygulanacağını açıkladı.

Maduro, "Bu gerekli, kaçınılmaz. Kriz henüz başlıyor" dedi.

Pazartesi günü ülkenin bazı eyaletlerinde karantina başladı. Geri kalanında da bu hafta içinde uygulanacak.

Maduro, Küba'dan tıbbi malzeme ve Çin'den binlerce koronavirüs test kiti geleceğini açıkladı.

ÇİN'DE VİRÜSUN ORTAYA ÇIKTIĞI YERDE VAKA SAYISI 1'E DÜŞTÜ

BBC Türkçe'nin haberine göre, koronavirüsün çıktığı yer olan, Wuhan kentinin de içinde bulunduğu Çin’in Hubei eyaletinde Pazar günü 4 olan yeni vaka sayısı, Pazartesi günü 1’e düştü. Pazar günü 14 olan ölü sayısına ise Pazartesi 12 kişi daha eklendi. Toplam ölü sayısı 3 bin 111 oldu.

Çin’de yurt dışından kaynaklı koronavirüslü hasta sayısı ise artıyor.

15 Mart’ta toplam 123 kişi yurt dışı kaynaklı virüse yakalanırken 16 Mart’ta bu sayı 143’e yükseldi.

Bu nedenle yurt dışı gelişlerinde 14 gün karantina uygulaması şartı getirildi.

GÜNEY KORE'DE YENİ VAKA SAYISI AZALDI

Güney Kore’de Pazartesi günü tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 84 oldu. Ülkede 8 bin 320 kişiye virüs bulaşırken, Pazartesi günü 6 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ölü sayısı 81’e çıktı.