Ruhani: ABD'nin yardım önerisi tarihin en büyük yalanı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs konusundaki yardım önerisini temiz suya erişimi engelleyip bir bardak çamurlu su teklif etmeye benzetti. İran ABD'nin tek yapması gerekenin yaptırımları kaldırmak olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a koronavirüsle mücadelede yardım önerdiği iddiasını "tarihin en büyük yalanı" diye niteledi.

Ruhani bugün yaptığı açıklamada ABD'nin İran'ın koronavirüsle mücadelesine katkı sunmak istiyorsa tek taraflı yasadışı yaptırımları derhal kaldırması gerektiğini söyledi ve "O zaman koronavirüs salgınıyla baş edebiliriz" diye ekledi.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı "temiz suya giden yolu kesip kimsenin ulaşmasına izin vermeyen ve elinde bir bardak çamurlu suyla 'Susadığını biliyorum, sana yardıma geldim' diyen biri"ne benzetti.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ülkedeki bazı temel ilaç ve tıbbi cihaz eksikliğinin sebebi olduğunu belirten Ruhani "ABD'nin çamurlu suyuna ihtiyacımız yok" dedi ve ABD'nin yapması gerekenin yaptırımları kaldırmak olduğunu söyledi.

Ruhani "Bariyerleri kaldırsınlar ve uluslararası şirketlere, satın alıcılara, ithalat ve ihracatçılara zarar vermesinler. Ulusumuz, iş adamlarımız, doktorlarımız ve bilimcilerimiz kendileri zaten ne yapacaklarını biliyorlar" diye konuştu.

ABD ve İsviçre Ocak ayının sonunda İran'a İskandinav ülkesinden ilaç ve gıda sevkıyatı için bir kanal açılacağını duyurmuştu. ABD İran'a karşı yaptırımlarından ilaç ve gıdayı muaf tuttuğunu iddia etmiş ancak Tahran bunu yalanlamıştı.

İran BM'ye ve uluslararası örgütlere koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptırımların kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI BİN 812'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur bugün yaptığı açıklamada ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının bin 812'ye çıktığını, toplam vaka sayısının ise 23 bin 49'a ulaştığını duyurdu.

Cihanpur son 24 saatte İran'da koronavirüs nedeniyle 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 411 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı. Cihanpur iyileşen hasta sayısını ise 8 bin 376 olarak duyurdu.

