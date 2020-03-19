Suriye: Salgına karşı mücadele için yaptırımları derhal kaldırın

ABD ve AB yaptırımları yüzünden ilaç ve tıbbi ekipmana erişimde sıkıntı çeken Suriye, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaptırımların kalkması için bir kere daha çağrıda bulundu.

Suriye hükümeti bölgede yeni koronavirüs pandemisinin yayılması üzerine ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili “Koronavirüs nedeniyle oluşan tehlikeli yükseliş ve bu salgınla yüzleşmek, onun yayılmasını önlemek için uluslararası uyarılara karşın, ABD ve Avrupa Birliği, bazı devletlere gayri meşru tek taraflı zorlayıcı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Bu ülkelerin bir kısmı virüsün yayılmasından büyük ölçüde mustarip olurken, yaptırımlar insan haklarını, en basit insani değer ve ilkeleri açıkça ihlal ediyor” dedi.

Yetkili, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların derhal ve koşulsuz olarak kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'ın salgının her kurbanından ABD ve müttefiklerini sorumlu tutacağını duyurdu.

Yaptırımlar birçok ülkede ilaç ve tıbbi ekipmanlara erişimi engellemekte.

