ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’a yeni yaptırım kararları aldıklarını açıkladı. Kovid-19 pandemisinden en çok zarar gören ülkelerden biri olan İran ABD’ye yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

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