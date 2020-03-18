ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD İran’a yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün düzenlediği basın toplantısında İran’a karşı “maksimum baskı” politikasını sürdüreceklerini söyledi ve yeni yaptırımlar açıkladı.
Pompeo İran’la petrol ticareti yaptıkları gerekçesiyle Güney Afrika, Hong Kong ve Çin merkezli 9 kuruluşun ve 3 İran vatandaşının yaptırım listesine alındığını söyledi.
Pompeo ayrıca Tahran’ı koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki ABD’li mahkumları serbest bırakmaya çağırdı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede 429 kişinin ölümüne yol açan Kovid-19’la mücadele için ABD’nin uyguladığı tek taraflı yaptırımları kaldırmasını istemişti.
Pompeo’nun daha önce İran’a koronavirüsle mücadelede yardım önerisinde bulundukları açıklamasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de “Eğer samimi olsalardı tıbbi malzemeye getirdikleri yaptırımları kaldırırlardı” demişti.