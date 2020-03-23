Venezuela'da salgın önlemleri: İşçi sınıfını korumak için...

Bolivarcı yönetim 17 Mart günü başlattığı “kolektif karantina” önlemlerini sıkılaştırırken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro dün yaptığı basın toplantısında “Pandemi günlerinde işçi sınıfının korunması için ekonomik hükümler”i duyurdu.
IMF koronavirusün yarattığı sağlık kriziyle karşı karşıya kalan Venezuela'nın beş milyon dolarlık acil borç başvurusunu reddetti. IMF'nin buna gerekçesi Maduro hükümetinin “tanınmasındaki belirsizlik” şeklindeydi. Ülkede Ocak 2019'da kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden ABD destekli Juan Guaido'nun muhalefeti, ulusulararası alanda da diplomatik olarak tuhaf durumların ortaya çıkmasına neden olmuş, emperyalizmin ülkeye müdahalesinin bahanesi haline gelmişti.
KOLEKTİF KARANTİNA
Ekonomik krizin zor duruma soktuğu Venezuela'da “kolektif karantina” uygulaması geçen Pazartesi'den beri yedi bölgede uygulanıyor. Ülke genelinde tüm ulaşım ve ticari faaliyet sınırlandırıldı. Yiyecek üreten ve dağıtan, güvenlik, sağlık, ulaşım ve basın kuruluşlarında çalışanlar önlem paketinin dışında tutuldu.
Uluslararası ve yurt içi uçuşlar, uzun mesafeli kara ulaşımı ve şehirlerarası otobüs yolculukları iptal edildi. Sağlık ve güvenlik işçileri için devlet destekli toplu taşıma sağlanıyor. Önlemlerin alınmasından sonraki iki günde halkın yüzde 90 oranında uyarıları dikkate aldığı saptandı.
İŞÇİ SINIFININ KORUNMASI
Bolivarcı yönetim, IMF'nin yardım başvurusunu reddetmesinin ardından önlemlerini sıkılaştırırken, “işçi sınıfının korunmasını esas alan” önlemlerini duyurdu. Maduro'nun dün gazetecilerle paylaştığı önlemler şöyle sıralanıyor:
ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALMAK
Devlet Başkanı Maduro, basın toplantısı sırasında “Bilgilenmeliyiz” diyerek Tomás Pueyo'nun koronaviruse karşı koruma önlemlerinin uygulanmasının önemine dikkat çeken ve onları zamanında almamanın sonuçları konusunda uyaran bir makalesini paylaştı.
Maduro, KOVID-19 ile mücadele çerçevesinde karantina radikalizasyonu, genişletilmiş ve kişiselleştirilmiş tarama, terapötik cephaneyi garanti etme ve tespit edilen vakalar için hastane yatakları hazırlama konularındaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.