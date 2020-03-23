Venezuela'da salgın önlemleri: İşçi sınıfını korumak için...

IMF'nin acil yardım başvurusunu reddettiği Venezuela, kendi önlemlerini sıkılaştırıyor. Kolektif karantina başlıklı hamlenin merkezinde işçi sınıfı var. Devlet Başkanı Maduro 'Pandemi döneminde işçi sınıfının korunması için ekonomik hükümler'i duyurdu.

Bolivarcı yönetim 17 Mart günü başlattığı “kolektif karantina” önlemlerini sıkılaştırırken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro dün yaptığı basın toplantısında “Pandemi günlerinde işçi sınıfının korunması için ekonomik hükümler”i duyurdu.

IMF koronavirusün yarattığı sağlık kriziyle karşı karşıya kalan Venezuela'nın beş milyon dolarlık acil borç başvurusunu reddetti. IMF'nin buna gerekçesi Maduro hükümetinin “tanınmasındaki belirsizlik” şeklindeydi. Ülkede Ocak 2019'da kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden ABD destekli Juan Guaido'nun muhalefeti, ulusulararası alanda da diplomatik olarak tuhaf durumların ortaya çıkmasına neden olmuş, emperyalizmin ülkeye müdahalesinin bahanesi haline gelmişti.

KOLEKTİF KARANTİNA

Ekonomik krizin zor duruma soktuğu Venezuela'da “kolektif karantina” uygulaması geçen Pazartesi'den beri yedi bölgede uygulanıyor. Ülke genelinde tüm ulaşım ve ticari faaliyet sınırlandırıldı. Yiyecek üreten ve dağıtan, güvenlik, sağlık, ulaşım ve basın kuruluşlarında çalışanlar önlem paketinin dışında tutuldu.

Uluslararası ve yurt içi uçuşlar, uzun mesafeli kara ulaşımı ve şehirlerarası otobüs yolculukları iptal edildi. Sağlık ve güvenlik işçileri için devlet destekli toplu taşıma sağlanıyor. Önlemlerin alınmasından sonraki iki günde halkın yüzde 90 oranında uyarıları dikkate aldığı saptandı.

İŞÇİ SINIFININ KORUNMASI

Bolivarcı yönetim, IMF'nin yardım başvurusunu reddetmesinin ardından önlemlerini sıkılaştırırken, “işçi sınıfının korunmasını esas alan” önlemlerini duyurdu. Maduro'nun dün gazetecilerle paylaştığı önlemler şöyle sıralanıyor:

Ulusal hükümet küçük ve orta ölçekli işletmeler için altı aylık süre boyunca maaşların ödemesini üstlendi, özel sektör çalışanlarına da özel ikramiyeler verilmesi kararlaştırıldı. İşgücünün yer değiştirmemesi önlemi 31 Aralık 2020'ye kadar onaylandı.

Altı aylık bir süre için işletmelerin kira masraflarını devlet üstleniyor. Bugüne dek yedi milyon aileye ulaşan Yerel Tedarik ve üretim Komiteleri'nin (CLAP) işleyişinin garanti altına alınması için Tarım-Gıda Yatırımları Öncelik Planı onaylandı.

KOVID-19'un yol açtığı acil durum çerçevesinde tek üretken portföyün çabalarını, gıda, ilaç, hijyen endüstrisi ve temel ihtiyaçları içeren stratejik sektörlere yönlendirme kararı alındı.

Ülkedeki tüm kredilerde anapara ve faiz ödemelerinin askıya alınması altı ay süreyle onaylandı. Küçük ve orta ölçekli üreticiler lehine krediye erişim şartlarının yeniden yapılandırılması onaylandı.

Ülkede telekomünikasyon hizmetlerinin kapatılması gelecek altı ay için yasaklandı.

ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALMAK

Devlet Başkanı Maduro, basın toplantısı sırasında “Bilgilenmeliyiz” diyerek Tomás Pueyo'nun koronaviruse karşı koruma önlemlerinin uygulanmasının önemine dikkat çeken ve onları zamanında almamanın sonuçları konusunda uyaran bir makalesini paylaştı.

Maduro, KOVID-19 ile mücadele çerçevesinde karantina radikalizasyonu, genişletilmiş ve kişiselleştirilmiş tarama, terapötik cephaneyi garanti etme ve tespit edilen vakalar için hastane yatakları hazırlama konularındaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.