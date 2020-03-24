TKP: Kâr hırsı sınır tanımıyor, dayanışma da...

TKP’nin Sesi’nde bugün, ilerleyen salgının ABD’den AB’ye yarattığı yıkım, emperyalizmin Venezuela ve İran gibi ülkelere uyguladığı yaptırımlar karşısında sosyalist Küba konu ediliyor.

Dünya yaklaşık yüz yıl önce de bir grip salgınıyla karşı karşıya kalmış, 50 milyon insan yaşamını kaybetmişti.

Yaklaşık yüz yıl sonra yeni bir salgınla karşı karşıyayız ve tıp biliminin ileri düzeyine karşın kapitalizm insanlık ve halk adına kullanılacak bir sağlık sisteminin önüne geçmiş durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, salgının ABD’den AB’ye yarattığı yıkım, salgına karşın halkların sağlığını tehlikeye atan yaptırımlar ve buna karşın sosyalist Küba'nın neler yaptığı konu ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: