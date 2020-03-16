TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan Küba Komünist Partisi'ne mektup

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba Komünist Partisi'ne bir mektup yazarak, 'insanlık adına yaptıklarınız için teşekkür ederiz' dedi.

Dünya koronavirüs pandemisi ile yüzleşirken, Küba adeta salgına karşı dayanışma ruhuyla nasıl hareket edilir dersi veriyor. Sağlıkçılarının önce Çinli, ardından İtalyan sağlıkçıların yardımına koşması, antiviral ilaç tedavilerini insanlığın hizmetine sunması ve son olarak birçok ülkenin limanına kabul etmediği bir İngiliz gemisini, hastalık taşıyan yolcuları ile birlikte kabul etmesi ile sosyalist ülke tüm insanlığa örnek oluyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, parti adına kaleme aldığı mektupta, Küba Komünist Partisi liderliğine insanlık adına gösterdikleri çaba için teşekkürlerini sundu.

Mektubun tamamı şöyle:

"Küba Komünist Partisi Liderliği'ne

Değerli yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye'deki tüm yoldaşlarınız adına, bu zor zamanlarda insanlığın iyiliği adına yaptığınız katkılar için takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kübalı görevlilerin yardıma ihtiyacı olan herkese karşı gösterdikleri örnek dayanışma, adanmışlık ve çalışkanlık, gelecek için gerçek bir umut kaynağıdır.

Halen ABD emperyalizminin ekonomik, ticari ve finansal ablukasına maruz kalmakta olsa da, Küba halkı insanlığa insan olmanın temel değerlerini göstermektedir, ki bunlar özünde devrimin değerleridir.

Tüm Kübalılara, sağlık çalışanlarına, bilim insanlarına ve koronavirüs pandemisi ile mücadele verenlere sağlık ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Komünist Partisi eşit ve aydınlık bir dünya için ortak mücadelemizde Kübalı yoldaşları ile omuz omuza vermeye devam edecektir.

Yoldaşça selamlarımla,

Kemal Okuyan

Türkiye Komünist Partisi

Genel Sekreteri

16.03.2020"

