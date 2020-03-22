Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koymuş

Çin'in koronavirüs salgınına karşı İtalya'ya gönderdiği sağlık malzemelerine Çekya tarafından el konulduğu ortaya çıktı. Çekya, durumu sonradan fark ettiğini öne sürdü.

Yeni koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'ya salgını büyük oranda kontrol altına alan Çin'den gönderilen yardım malzemelerine Çekya tarafından el konuldu.

İddialara göre Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi el koydu.

Euronews'in haberine göre, Çek bir araştırmacının ortaya çıkardığı olay, Asya'dan Avrupa'ya gönderilen yardımların Çekya'da çeteler tarafından çalınmasıyla başladı. Çek makamlarının açıklamasına göre ise, maske gibi sağlık malzemelerini fahiş fiyata kara borsada satmaya hazırlananlara polis baskın düzenledi. Lovosice bölgesinde yapılan operasyonda içinde yüz binlerce maske ve respirator bulunan kolilere el konuldu. Ele geçirilen 700 bin parçadan yaklaşık 100 bini Pekin'den İtalya'ya gönderilen maske ve solunum cihazıydı.

Daha sonra bu malzemeler kullanılmak üzere ülke geneline dağıtıldı. Yetkililer ele geçirilen çalıntı malzemeler arasında Çin'den gelen yardımların olduğunun fark edilmediğini savundu. Ancak La Repubblica'nın haberine göre kolilerin üzerinde açıkça görülen 'Çin'den İtalya'ya insani yardım' yazılı etiketler 'Çekya yardım malzemelerine el koydu' iddialarını doğurdu.

Haberin duyulmasıyla Çekya İçişleri Bakanlığı cuma günü bir açıklama yaparak "yanlış anlaşılamadan dolayı pişmanlık duyulduğunu" ifade etti.

İçişleri Bakanı Jan Hamacek Twitter'dan izahatte bulunarak durumun sonradan fark edildiğini yazdı: "Lovosice'deki gümrük memurları yüz binlerce malzemeye el koydu. Maalesef daha sonradan yapılan soruşturmada bu malzemelerin küçük bir kısmının Çin'in İtalya'ya yardımı olduğu öğrenildi. İtalya'nın bu olaydan etkilenmemesini sağlamak için her iki ülkeyle temasa geçtik."