Valilik konuyu anlamadı: 'Sendikaların 1 Mayıs'ta ne işi var?'

Valilik 1 Mayıs'a katılmak isteyen TMMOB ve TTB'nin "amaçları dışında faaliyette" bulunduklarını iddia etti.

Türk-İş, DİSK ve TMMOB’nin Ankara Şubeleri ile Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Mayıs’ı başkentte ortak kutlama kararı aldılar.

Sendika konfederasyonları ve meslek örgütleri tarafından oluşturulan tertip komitesinin 1 Mayıs’ı Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda kutlamak için yaptığı başvuruyu Ankara Valiliği yanıtladı.

Başvuru ve ekleri incelendiğinde mevzuata aykırılıklar görüldüğü savunulan yanıtta, sendikalar, TMMOB ve TTB’ye "amaçları dışında faaliyette bulunamayacakları" şeklinde bir "uyarıda" bulunuldu.

MESLEK ÖRGÜTLERİNE TUHAF YANIT

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre , Ankara Valisi Ercan Topaca, 1 Mayıs başvurusu yapan sendika ve meslek örgütlerine yazdığı yanıtta “mevzuata aykırılıklar” görüldüğü yanıtını verdi.

Valiliğin 1 Mayıs konusunda sendikalar hakkında yaptığı uyarıda “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’na göre; işçilerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla bir araya gelip faaliyette bulunmak üzere kurulmuş bulunan sendikalar, tüzüklerinde belirtilen amaçları dışında faaliyette bulunamazlar” ifadeleri yer aldı.

'AMACIN DIŞINDA'

Meslek odalarına yapılan uyarıda ise “Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği Kanununda; mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, mesleği faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak… şeklinde belirlenen kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacakları”, “Türk Tabipleri Birliği Kanununa göre de; tabipler arasında mesleki dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olan Türk Tabipleri Birliği, kuruluş amacı dışında faaliyette bulunamayacaktır” denildi.