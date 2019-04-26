Türkiye Barış Komitesi'nden 1 Mayıs'a çağrı

Türkiye Barış Komitesi, dünyada ve Türkiye'de insanlığı yıkıma götüren politikaların tek nedeninin kapitalist düzenin hüküm sürmesi olduğunu belirterek, bu gidişi tersine çevirme iradesini sergilemek üzere tüm halkı 1 Mayıs'ta TKP kortejleriyle birlikte alanlarda olmaya çağırdı.

Türkiye Barış Komitesi yaptığı yazılı açıklamayla tüm halkı 1 Mayıs'ta TKP kortejiyle birlikte alanlarda olmaya çağırdı.

Komiteden yapılan açıklamada "Dünyamız ve ülkemiz, kapitalizmin yarattığı sorunları yaşamaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada "Emperyalizm, ABD öncülüğünde dünyanın çeşitli bölgelerinde saldırganlığını sürdürüyor. Bir tarafta Suriye, diğer tarafta Venezuela, Küba, Nikaragua güncel hedefler konumunda; ancak bütün dünya tehdit altında. Büyük kapitalist güçler silahlanma yarışına büyük bir hız vermiş durumda. Uzayda silahlanma faaliyetleri de yoğunlaştı" ifadesine yer verildi.

Türkiye'de ise uzun süredir uygulanan gerici politikaların ciddi sonuçlara neden olmaya devam ettiğini vurgulayan Türkiye Barış Komitesi, bir yandan emekçiler ekonomik krizin yükünü sırtlarında daha fazla taşımak zorunda kalırken, diğer taraftan toplumsal çürümenin hızlandığına işaret etti.

Komitenin açıklamasında "Gerek dünyada, gerek Türkiye’de, insanlığı yıkıma doğru götüren bu politikaların yegâne nedeni, kapitalist düzenin hüküm sürüyor olmasıdır. İnsanlığın kurtuluşu, emperyalizmin yenilmesinden, kapitalizmin alaşağı edilmesinden geçmektedir. Türkiye Barış Komitesi, bu koşullar altında tüm halkımızı 1 Mayıs’ta Türkiye Komünist Partisi kortejleriyle birlikte alanlarda olmaya, hüküm süren gidişi tersine çevirme iradesini sergilemeye çağırmaktadır" denildi.