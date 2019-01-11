Süleyman Soylu'dan 81 ile seçim güvenliği genelgesi: Sosyal medya, jeneratör, manipüle girişimleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ile gönderdiği genelgeyle seçim öncesi ve sonrasında alınacak 'tedbirleri' açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği seçim genelgesinde, seçimlerde alınması gereken önlemleri bildirdi.

Genelgeye göre, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini yapmak ve il valileri ile sürekli iletişim halinde bulunmak üzere, “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu. İllerde ise "İl Seçim Koordinasyon Merkezleri" kuruldu.

SOYLU TOPLANTI YAPACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, seçim güvenliğine ilişkin; il valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve var olan illerde sahil güvenlik komutanlarının katılımlarıyla seçim güvenliğine ilişkin bölge toplantıları yapılacak.

SOSYAL MEDYA

Genelgede, "Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçim sonuçları üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi için gerekli olan tüm tedbirler alınacak" ifadeleri yer aldı.

Soylu'nun genelgesinde, "Sosyal medya üzerinden provokatif paylașımlara anında müdahale edilerek seçim sonuçlarını manipüle etme girișimlerine karșı tedbir alınacak... Provokatif davranışlarla Suriyeli misafirlerimiz ve farklı etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) toplumsal olaylara dönüşmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek" denildi.

JENARATÖRLER HAZIR TUTULACAK

Seçim sürecinde ve özellikle seçim gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla; enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilecek. İlgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, seçimle ilgili tüm alanlarda enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla jeneratör ve benzeri güç kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulacak.