STAR Rafineri petrol işlemeye başladı

İzmir Aliağa'daki STAR Rafineri'ye ilk ham petrol gemisi Azerbaycan'dan geldi

İzmir Aliağa'daki Star Rafineri'ye ilk ham petrol gemisi Azerbaycan'dan geldi. Ham petrol işlenmesine geçilmesi ve test işlemlerine başlanması dolayısıyla Aliağa ilçesindeki tesiste tören düzenlendi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, buradaki konuşmasında, SOCAR'ın Türkiye'ye 19 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

"Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini" belirten Gahramanov, "Biz Türkiye'ye kısa müddetli bakmıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Bizim dış yatırım stratejisinde en önemli ülke Türkiye'dir. Bize 'Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı.' diyorlar. Biz kendimizi yabancı saymıyoruz. Bunun nedeni de Türkiye hükümetinin bize olan desteği. Bu destek olmasaydı biz bunları gerçekleştiremezdik" dedi.

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Geçtiğimiz günlerde ilk meşalemizi ateşledik. Bir hafta önce dizel gemisi geldi. Şimdi ise ilk petrol Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'ın bir bölgesinin ismini alan 'Absheron' gemisi ile gelmesi çok anlamlı. Bugünden itibaren rafineriyi devreye alma faaliyetlerine başlıyoruz. Ekim ayına kadar tüm rafinerideki üretim birimlerini birer birer devreye alacağız. İnşallah yılın son çeyreğinde STAR devreye girerek ürettiği tüm ürünleri kullanıcıların hizmete sunmuş olacak" diye konuştu.

Petro-kimya ham maddesi dışında jet yakıtı, LPG ve dizel gibi ürünler de üreteceklerini belirten İlter, "Bunların tamamı ithalat yoluyla karşılanıyor. STAR'ın devreye girmesiyle bunların ithalatı azalacak. Türk ekonomisinin yıllık 1,5 milyar dolar dış ticaret açığının azalmasına katkısı olacak. Burası, Türk-Azerbeycan dostluğunun da önemli bir eseri" ifadelerini kullandı.