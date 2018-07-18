Star Rafineri inşaatında yüzlerce işçi zehirlendi: Yine aynı yemek firması...

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a air Star Rafinerisi inşaatında çalışan işçiler, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bazı kaynaklar 700, bazı kaynaklar binden fazla işçinin zehirlendiğini iddia ederken, değişmeyen gerçek şu: Daha önce de çok sayıda zehirlenme olayının yaşandığı Akyıldız adlı yemek firmasına hiç kimse dokunamıyor, firmanın AKP'ye yakın bir isme ait olduğunu iddia ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a air Star Rafinerisi inşaatında çalışan işçiler, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bazı kaynaklar 700, bazı kaynaklar binden fazla işçinin zehirlendiğini iddia ederken, değişmeyen gerçek şu: Daha önce de çok sayıda zehirlenme olayının yaşandığı Akyıldız adlı yemek firmasına hiç kimse dokunamıyor, firmanın AKP'ye yakın bir isme ait olduğunu iddia ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a ait Star Rafinerisi'nde çalışan, Çayağzı işçi kampında barınan yüzlerce işçi, işyerinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvurdu.

Star Rafinerisi'nde çalışan işçiler, dün akşam düğün çorbası, İzmir köfte ve tatlıdan oluşan yemeği yedi. İşçiler bir müddet sonrada karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafinerinin revirine başvurdu. İşçilerin gece yarısından itibaren ise şikayetleri arttı. Bunun üzerine işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesi başta olmak üzere, çevredeki kamu ve özel hastanelerine başvurdu. Gıda zehirlenmesinden mağdur olan işçi sayısının kimi kaynaklara göre 800, kimi kaynaklara göre bini aştığı iddia edildi.

Konu hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, yemeklerden numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

STAR'DA DAHA ÖNCE DE İŞÇİLER ZEHİRLENMİŞTİ

Star Rafinerisi'nde daha önce de zehirlenme olayları yaşanmıştı. Geçen Mayıs ayında ve yine geçen yıl Temmuz ayında Star Rafinerisi'nde işçiler yedikleri yemekten zehirlenmişti.

Akyıldız adlı yemek firmasının yemeklerini yiyen işçiler, daha önce de zehirlenmiş olmalarına rağmen bu firmaya hiç kimse dokunamadı. Star Rafinerisi patronları da, Akyıldız adlı firmadan yemek hizmeti almaya ısrarla devam ettiler. Akyıldız firmasının AKP'li bir patrona ait olduğu belirtiliyor.

Hatta geçen ay işçiler bozuk yemeğe isyan ederek eylem yapmışlardı: