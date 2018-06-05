VİDEO | Star rafinerisi işçileri bozuk yemeğe isyan etti: İnsanca yemek istiyoruz

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Socar'a ait Star rafinerisinin mühendislik ve montaj işlerinde çalışan Gemont ve Tekfen işçileri, akşam yemeğinde çıkan tavuğun koktuğunu, daha önceki zehirlenme olaylarına benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için bu yemeği yemeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdiler. Görevliler tepkileri önlemek için yemekhane kapısını kilitledi, yemek dağıtımı durduruldu. Bozuk yemek yüzünden aç kalan işçiler, insan onuruna ve sağlığına yaraşır yemek taleplerini yinelediler.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımı süren Azerbaycan devlet şirketi Socar'a ait Star rafinerisinin mühendislik ve montaj işlerinde çalışan Gemont ve Tekfen işçileri, çıkarılan kötü yemeklere isyan etti. Daha önce zehirlenme olaylarının yaşandığı Çayağzı işçi kampında dün akşam yemek için toplanan işçiler, tavuk yemeğinden gelen kötü kokular üzerine bu yemeği yemediler. Tepkilerini dile getiren işçiler, insan onuruna ve sağlığına yaraşır yemek çıkarılması talebini dile getirdiler.

Ege İşçi Birliği'nin sosyal medya sayfasında yer alan habere göre Star rafinerisi inşaatında çalışan Gemont ve Tekfen işçilerine dün akşam tavuk yemeği çıkarıldı. Yemeğin kötü koktuğunu ve olası bir zehirlenmeye karşı yemeği yemeyeceklerini söyleyerek tepkilerini dile getirdiler.

İşçiler, yemek servisi yapan AKP'ye yakın Akyıldız yemek firmasının özelikle korunduğunu belirterek, böyle giderse yemekleri boykot edeceklerini, insan onuruna ve sağlığına yaraşır şekilde yemek istediklerini söylediler.

Bunun üzerine görevliler tepkileri önlemek için yemekhane kapısını kilitledi, yemek servisini durdurdu.

İŞTE İŞÇİLERİN BOZUK YEMEK İSYANI

İşçilerin bozuk yemeğe isyanı kentinradyosu.com adlı yerel siteden şu şekilde yer aldı:





GEMONT VE TEKFEN İŞÇİLERİ STAR RAFİNERİSİNDE NE YAPIYOR?

Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a ait Star rafinerisinin inşaatında çalışan Gemont ve Tekfen işçileri, burada firmanın mühendislik, montaj, izolasyon, elektrik, elektromekanik gibi işlerinde çalışıyorlar.

Star rafinerisi Gemont şirketiyle 202 milyon dolar, Tekfen şirketiyle 155 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

İşçiler Aliağa'daki Çayağzı işçi kampında barınıyorlar.