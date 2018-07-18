TKP İzmir İl Örgütü: Patronların para hırsı işçileri zehirliyor...

TKP İzmir İl Örgütü, Aliağa ilçesinde Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a air Star Rafinerisi inşaatında çalışan yüzlerce işçinin yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelere kaldırılmaları üzerine bir açıklama yaptı.

Söz konusu işyerinde işçilerin defalarca zehirlendiğinin anımsatıldığı açıklamada, "İşçiler defalarca zehirlenmesine rağmen ne Akyıldız firması ne SOCAR tedbir alıyor. SOCAR'ın da Akyıldız'ın da gözü daha fazla para kazanmaktan başka şey görmüyor" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu kaçıncı zehirlenme?

Patronların para hırsı işçileri zehirliyor!

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'a ait Star Rafineri inşaatında çalışan işçiler bir kez daha şantiyede verilen yemekten zehirlendiler. Son gelen bilgilere göre 1000'in üzerinde işçi zehirlenmiş durumda. Bu zehirlenme ilk değil, ikinci değil...

Milyarlarca dolarlık bir tesisin inşaatında çalışan işçiler defalarca yemekten zehirlendiler.

İşçilerin kaldığı kampta da iş sahasında da yemekler Akyıldız firması tarafından çıkarılıyor. Bu firmanın AKP iktidarı ile ilişkisi ise kimse için sır değil.

İşçiler defalarca zehirlenmesine rağmen, ne Akyıldız firması ne de SOCAR tedbir alıyor. SOCAR'ın da Akyıldız'ın da gözü daha fazla para kazanmaktan başka şey görmüyor..

Tüm bunlar olurken, kaymakamı, bakanıyla devlet kurumları ise durumu sadece izliyor.

Acı içerisinde kıvranan, bayılan, hastanelere kaldırılan işçiler ne patronların ne de yetkililerin umurunda!

Çürümüş, işçilere ölüm ve sefaletten başka bir şey sunmayan bir düzen.

Binlerce işçinin çalıştığı bir rafineride işçinin boğazından geçen lokmayı ucuza getirme, oradan da para kazanmanın hesabını yapan patronlar.

İşçilerin bu sefil düzenden kurtulması için ise tek yol örgütlenmek, insanca çalışıp insanca yaşayabilecekleri bir düzen için mücadele etmek.

Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz.

TKP Izmir İl Örgütü