Soylu'dan kendisine tepki gösteren vatandaşa: Hadi ordan densiz, utanmadan milletin içine çıkıyorsunuz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi'yle ilgili sözlerini eleştiren bir dinleyiciye, 'Hadi oradan densiz, PKK'yı Meclis'e siz taşıdınız' dedi. Soylu'ya tepki gösteren Saadet Partili gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" dedi.

Üsküdar'da konuşan Soylu, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun ifadelerine dinleyicilerden tepki yükseldi. Bir katılımcının Saadet Partisi’yle ilgili sözlerini eleştirmesine karşılık veren Soylu, Saadet Partisi'ni ‘PKK’yi Meclis’e taşımak’la suçladı:

Soylu şunları söyledi: “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz. PKK’yı Meclis’e siz taşıdınız. Maden katlanamayacaksınız neden PKK’yla ortaklık yapıyorsunuz? Bugün Adıyaman’da belediye başkan adayı bir yanda PKK işareti yapmaktadır, bir taraftan da Saadet Partisi işareti yapmaktadır. Çok net ve açık. Erbakan Hoca niye Milli Görüş’ten başka bir şey söylemedi. Milli dedi, milli. Millilikten ayrıldınız ve bu ülkeyi sattınız, hala satmaya devam ediyorsunuz. Bir milletvekilliğine sattınız.”

Süleyman Soylu’nun ifadelerine itiraz eden Saadet Partili gözaltına alındı.

O anlar kameralara şöyle yansıdı: