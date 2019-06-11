Rusya'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Alaycı bir şantaj, Temmuz'da teslim edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin S-400 sevkiyatı konusunda Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov da Türkiye'ye S-400'lerin Temmuz'da teslim edileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 açıklamalarına tepki gösterdi.

Ryabkov, ABD’nin S-400 sevkiyatı konusunda Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan, alaycı bir şantaj olduğunu belirtti

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Bu şantaj sadece Türkiye’ye yönelik değil, Rusya ile hukuki şekilde askeri-teknik işbirliğini geliştiren tüm ülkelere yapılıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Tüm taahhütlerimiz mevcut anlaşmalar ve diğer belgeler doğrultusunda baştan sona, vaktinde, tam anlamıyla yerine getirilecek" ifadesini kullandı.

S-400'LERİ TEMMUZ'DA TESLİM EDİYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov da S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye Temmuz ayında teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400'leri alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkıyatının planlandığı gibi Temmuzda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, planlandığı gibi gerçekleştirilecek" dedi. Uşakov, "Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok" diye konuştu.