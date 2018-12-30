Öldürülen sporcunun babası: Kadınların rahatça öldürüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz

Sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen vücut geliştirmeci Pınar Çoban’ın cenazesinde konuşan babası ‘Çocuğum cinayete değil, kadın katliamına kurban gitti. Kadınların rahatça öldürüldüğü, rahatça tecavüz edilebildiği bir ülkede yaşamak istemiyoruz artık’ dedi.

Vücut geliştirme alanında uluslararası ödülleri olan sporcu Pınar Çoban, önceki gün sevgilisi Ferhat Sarıçam tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sarıçam, Pınar Çoban’ı vurduktan sonra intihar etti.

Pınar Çoban için İzmir’in Bornova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

DHA’nın haberine göre cenazede gözyaşları içinde konuşan baba Mustafa Çoban, "Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. Bunları görsünler artık. İnsanlık utansın. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Çünkü biz kadından doğuyoruz. Çocuğum cinayete değil, kadın katliamına kurban gitti. Bu son olmayacak. Bunu biliyoruz ama bu son olsun artık. Kadınların rahatça öldürüldüğü, rahatça tecavüz edilebildiği bir ülkede yaşamak istemiyoruz artık" dedi.

Anne Nesrin Çoban 11 yaşındaki torununun annesiz kaldığını söyleyip, "Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseyi öldürmesinler. Onun çocuğu annesiz kaldı. Onun yavrusunu da düşünmediler. Benim çocuğumu öldürdüler" diye konuştu.

