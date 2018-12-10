Kadın cinayetleri: Kasım ayında en az 31 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan 2018 Kasım ayı raporu yayımlandı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018 Kasım ayı raporunu yayımladı. Rapora göre Kasım ayında en az 31 kadın katledildi.
Raporun satır başları şöyle:
- Bu ay ilk kez bizim dışımızda kadın cinayeti verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamada 2017’de 353, bu yıl ise 20 Kasım itibarıyla 238 kadın cinayeti yaşandığını ve geçen yılın ilk 11 ayı ile bu yılın ilk 11 ayını karşılaştırınca kadın cinayetlerinde yüzde 22 azalış görüldüğünü iddia etti. Bakanlık verilerinin aksine, Türkiye’de 19 ayda erkekler tarafından 652 kadın öldürüldü. Bizler, basına yansıyan ve doğrudan bize gelen başvurular halini derleyerek bir sayıya ulaşıp, bu çerçevede raporumuzu hazırlıyoruz. Buna göre 2018 yılının kasım ayında 31 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti.
- Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 7’si şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 8 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 11’i kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.