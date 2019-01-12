Okul müdürü 'dinen caiz değil' diyerek öğretmenlere topuklu ayakkabıyı yasakladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ilkokul müdürü 'dinen caiz değil' diyerek kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı giymeyi yasakladı.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu Müdürü kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı giyme yasağı getirdi.

Öğretmenler Haber’in aktardığına göre, okul müdürü önce kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni öğretmenlere verdi, ardından da topuklu ayakkabı giyen öğretmenlere resmi uyarı yazısı yazdı.

Müdürün öğretmenlere verdiği metinde "Ayet'i kerimede ifade edildiği üzere kadınların ayakkabı giymesindeki ölçü, ayaklarını yere vurduklarında ses çıkarmamalarıdır. Çünkü bu durum kadınların kadınlığını öne çıkaran bir husus olup erkeklerin dikkatini çekme ve onların hislerini uyarmada oldukça etkilidir" ifadesi yer aldı.

Elmalılı Hamdi'den de örnekler veren okul müdürü, "Baştan ayağa örtündükten sonra yürürken de edep ve vakar ile yürüsünler, örtünüp gizledikleri vücut ve ziynetleri bilinsin diye bacak oynatıp ayak çalmasınlar, çapkın yürüyüşle nazar-ı dikkati celbetmesinler, çünkü bu tavır erkekleri tahrik eder, şüphe uyandırır" ve "Ayağın yaradılış hali fıtridir, onu aksi bir şekle sokmak ise fıtratın dışına çıkmak demektir. Fıtratın dışına çıkılması ise gösteriş, kendini hissettirme, farklı görünme, fantezi merakı ya da özenti gibi durumlarda yaşanır. Bunların hiçbiri dinimizce caiz değildir" ifadelerini kullandı.

Okul müdürünün öğretmenlere verdiği metin ve resmi yazı şöyle: