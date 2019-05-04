Mardin'de kayyumdan kalan borç nedeniyle şehre su verilemiyor

Mardin'de kayyum dönemine ait son üç ayın faturalarının tutarı olan 82 milyon liralık borcunu ödemediği için Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin elektriği kesildi. Kesinti nedeniyle şehre su da verilmiyor.

Mardin'de kayyum dönemine ait son üç ayın faturalarının tutarı olan 82 milyon liralık borcunu ödemediği için Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin elektriği kesildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından kayyum dönemine ait borcun ödenmemesi gerekçesiyle Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) elektriği de kesildi. Şehre dünden bu yana su verilemiyor.

Belediye yetkilileri ise DEDAŞ’a tepki göstererek “Borcun ödenmesi için görüşmeler sürerken DEDAŞ elektriği kesti ve dünden bu yana şehre su verilemiyor. Halkın en önemli ihtiyaçlarından biridir su ve DEDAŞ borçlarını tahsil etmek için yeni yönetimi bekledi” ifadelerini kullandı.

Bugün anlaşmanın sağlanması ile MARSU’ya elektrik verilmesi bekleniyor.

Öte yandan mevcut borcun üzerine seçimden sonra 16 milyon borç daha eklendiği belirtiliyor.