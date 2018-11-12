Kılıçdaroğlu'ndan Ankara ve İstanbul adayları açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara adayı olacağı belirtilen Mansur Yavaş'a ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Düşlediğimiz Ankara’yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine sahiptir Sayın Yavaş…' derken, İstanbul için gündemlerinde olan adaya ilişkin de konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ve aday tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'da adı adaylık için geçen isimlerden Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ankara için ise Mansur Yavaş'ı işaret etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin olası adaylıklarına ilişkin de ilk kez konuştu.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen güçlü portrelerden biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu… Aklınızdaki aday mıdır?

Ekrem Bey çok başarılı bir başkan. Beylikdüzü’nün çehresini değiştirdi, tam bir modern kent havasına büründürdü Beylikdüzü’nü… Yeni yeni büyüyen bir ilçeydi Beylikdüzü. Son derece planlı, modern şehircilik anlayışına uygun bir kentleşmeyle büyümesini, gelişmesini sağladı İmamoğlu. Kendisine oy veren vermeyen ayrımına gitmedi, herkese eşit hizmet götürdü. Uyuşturucu batağı olan yerleri kültür merkezine dönüştürdü. Bütün aileler son derece memnun. Bu sabah kendisiyle konuştuk, okula yeni başlayan her çocuk parka kendi adına bir ağaç dikmiş. Ağaçlar da çocuklarla büyüyecek. Kent kültürü budur. 80 yaşına geldiğinde ‘Bu ağacı ben diktim’ diyecek. Unutmayın AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız hafta sonlarını CHP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde geçiriyorlar, Beylikdüzü de bunlardan biri.

Bu sabah konuştuk dediniz, adaylığı mı konuştunuz yoksa?

Başka konular konuştuk.

Ama gündemde…

Beylikdüzü Belediye Başkanımız son derece başarılı bir belediye başkanı, iyi bir İstanbullu, iyi eğitimli bir başkan, demekle yetinelim.

MUSTAFA SARGIÜL VE MUHARREM İNCE

Şişli adaylığı için Mustafa Sarıgül’ün çalıştığını biliyoruz. Hatta parti ismi zikredilmeyen bir şarkısı bile var. Mustafa Sarıgül’ün adaylığına nasıl bakıyorsunuz?

Tabii aday adayı olma hakkı var. Parti Meclisi nasıl karar verir, görelim… Bir aday adayları kesinleşsin önce…

Muharrem İnce, İstanbul adayınız olabilir mi?

Onu bilmiyorum. Kendisinin herhangi bir başvurusu yok.

Gündeme gelirse, nasıl bakarsınız?

Bizim bir değerli partilimiz. Dolayısıyla O’nun da diğer partililerimiz gibi aday adayı olmak hakkı var, demokratik bir hak bu. Haliyle böyle bir talebi olabilir.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ

Mansur Yavaş konusunda kafanız net mi? İYİ Parti’yle bu konuda anlaşacak mısınız?

Biz sandıkta ittifak yapacağız, bu konuda netiz. İttifakın büyük kısmını da AK Parti’ye oy veren kardeşlerimizle yapacağız. “Bu şehirde iyi yaşamak istiyorsan, bizi seç” diyeceğiz. “Git, bizim belediyelerimizi gör, aynı nimetlerden sen de faydalanabilirsin… Aileni betona hapsetme” diyeceğiz. Dolayısıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum bu iddiamızın temelinde “biz ve onlar” anlayışı yok. CHP’nin adayı kazandığında, birileri kaybetmiş olmayacak. Aksine kentin tüm sakinleri kazanacak. Çünkü bizim adayımız kentin büyük çoğunluğunun desteğiyle kazanmış olacak ve kazandığı an itibariyle kendisine oy vermiş/ vermemiş hiçbir ayırım yapmadan herkesin belediye başkanı olacak.

CHP Ankara il örgütü ve 21 ilçe başkanı bir toplantı yaptı, adayı kendileri belirlemek istediklerini söyledi. Mansur Yavaş konusunda bir ihtilaf mı var?

Mansur Bey, partililerimiz tarafından da Ankara halkı tarafından da sevilen bir kişi. Mansur Bey’le ilgili bir sorunumuz yok… Asıl mesele Ankara’nın dürüstçe yönetilmesi… Ankara’nın çağdaş cumhuriyet kenti kimliğine kavuşması… Bizim için kamu yönetiminde dürüstlük çok önemli ve kendisi dürüst biri. Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara’yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş…