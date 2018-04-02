Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Pazartesi, 02 Nisan 2018 11:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 8 şüpheliye, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme” suçlamaları yöneltiliyor.

Haklarında daha önceden soruşturma açılan sanıklar, firari durumda bulunuyor.

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen bir sergi açılışında Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.