Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 8 şüpheliye, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme” suçlamaları yöneltiliyor.
Haklarında daha önceden soruşturma açılan sanıklar, firari durumda bulunuyor.
Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen bir sergi açılışında Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.