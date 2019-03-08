Erdoğan'dan 8 Mart'ta 3 çocuk çağrısı

Tayyip Erdoğan, Kadınlar Günü Buluşması'nda Şanlıurfa'da konuştu ve kadınları üç çocuk yapmaya davet etti.

Tayyip Erdoğan, Kadınlar Günü Buluşması'nda Şanlıurfa'da konuştu ve kadınları üç çocuk yapmaya davet etti. Hiçbir ailenin daha çok çocuk yapmak için çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

15 Temmuz'da darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz. Biz kendi partimizde kadınlarımıza her kademede öncelik veriyorum.

Medya yoluyla dayatılan çarpık, toplumsal ilişki biçimine baktığımızda hepsinin aileyi hedef aldığını görüyoruz. Bireyi ailesinden koparttığınızda onu istediğiniz gibi yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımız daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar.

Maalesef bu oyunun kısmen başarılı olduğunu kabul etmek zorundayız. O geniş aile yapısı maalesef ciddi oranda ortadan kalktı. Şimdi çekirdek aileye dönmüş durumdayız. Birileri buna bile tahammül göstermiyor. Çocukları aileden koparacak şeyler peşinde koşuyor. Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek istiyor. Ben hem nüfusuma sahip çıkmayı hem de aile yapımızın aylakta tutmanın mücadelesini veriyorum.

Türkiye'nin imkanları daha çok nüfusu barındırmaya yeter. Hiçbir ailemiz daha çok çocuk yapmak için çekinmesin. Unutmayın 'rızık Allah'tandır'. Devletimiz de her ailemizin yanındadır.

Aile sosyal destek programları, sosyal hizmet, sosyal dayanışma merkezlerimizle, aile danışmanlığıyla, çeyiz ve konut hesabı desteklerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim anlayışımıza göre her çocuk kendi kısmetiyle, kendi bereketiyle dünyaya gelir. Bugün 4 çocuk sahibi olduğum için Rabbime hamdediyorum. Ama az. Keşke daha fazla olsaydı. Şu an 7 torunum var ama az.



