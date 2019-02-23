Erdoğan: 31 Mart'tan sonra Washington'a gidebilirim

Cumhurbaşkanı özel yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Washington'a ziyarete bulunabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı özel yayınında "gazetecilerin" sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın katıldığı yayından satır başları şu şekilde:

'KONTROLLÜ DARBEYSE YENİKAPI'YA NEDEN GELDİN'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a ilişkin "kontrollü darbe" açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, Yenikapı mitingini hatırlatarak "Kontrollü darbeyse Yenikapı'da ne işin vardı? Niye geldin?" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki açıklamalarını hedef alan Erdoğan "S&P'nin Türkiye'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor" şeklinde konuştu.

'31 MART SONRASI WASHİNGTON'A GİDEBİLİRİM'

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'den satın alınması planlanan Patriot hava savunma sistemini ele aldığını açıklayan Erdoğan Trump'ın kendisini ABD'ye davet ettiğini belirterek "Önce ben sizi bekliyorum dedim. 31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir" dedi.

'GÜVENLİ BÖLGE OLACAKSA BENİM OLMALI'

Suriye'de kurulması planlanan "güvenli bölge" tartışmalarına değinen Erdoğan, "Eğer bizim sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, o güvenli bölge benim kontrolümde olmalı. Burada ben tedbirimi karşı ülkede alacağım. Yoksa benim ülkeme füze düştükten sonra bunun tedbiri alınmaz. Onun için de güvenli bölge diyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

'ADANA MUTABAKATI İPTAL EDİLMEDİ'

Suriye ile imzalanan Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesini değerlendiren Erdoğan, şu şekilde konuştu: "Esed'e hak etmediği bir meşruiyeti biz veremeyiz. Adana Mutabakat'ında dikkat ederseniz, biz teröristleri sonuna kadar kovalama hakkına sahibiz. Esed'le olumlu ilişkilere sahip olduğumuz zamanlar da dahil, tek taraflı olarak mutabakatın iptal edilmesi gündeme gelmedi. Reyhanlı nasıl oldu ortada. Biz bunları yok sayamayız. Rejim sizi çağırmadı diyorlar ya, mutabakat bunu ortaya koyuyor. Bu BM şartına da uygundur. Biz her türlü adımı ülkemizin güvenliği için atarız."

'RÜŞVETLE DEĞİL KÜLTÜRLE'

Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Erdoğan insanlara "doğrudan" dokunulması gerektiğini belirterek "Rüşvetle suistimalle değil, kültürle oraya bir değer kazandıran belediyecilik anlayışını bu seçimlerde Türkiye'nin her yerine getirelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'A NİYE GELİYORSUN DEMELİYDİK'

Uzun vadeli şehir planlarının hazırlanacağını duyuran Erdoğan, İstanbul'un artan nüfusuna ilişkin "Ben o zaman dedim ki 'İstanbul'a gelene soralım, niye geliyorsun, paran var mı, evin var mı, işin var mı?' Hemen dediler ki, 'Belediye başkanı pasaport soruyor'. Bunu yapabilseydik bugün bu sıkıntıları çekmezdik" dedi.

Seçim sürecinin "kızıştığını" belirten Erdoğan "Bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlaması tuzağına düşmemeli" dedi.

Kartal'da 21 kişinin ölümüne yol açan binanın çökmesine değinen Erdoğan, "Kartal'da yaşadığımız felaketteki sıkıntı nereden çıktı? 3 kat için izin almış 10 kata çıkmış. Sadece o değil ki. İstanbul'da İzmir'de, buna benzer kaçak yapılaşmalar var ve bizi tehdit ediyor. Kentsel dönüşüm dedik, çalışma başlattık. Bu çalışmayı başlatırken burada oturanlara kiralarını verelim, hemen kiraya geçsinler. Gönüllülük esasıyla biz buraları yıkalım. Konut yapalım" ifadelerini kullandı.

Dikey mimari açıklamalarını yineleyen Erdoğan, çevreye saygılı şehirler yapılması gerektiğini belirterek "Siteleri düşünün. Aynı dikey mimari, apartmanda komşular birbirini tanıyor mu?" dedi.