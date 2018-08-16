'Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün gece Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak, 'Ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün gece Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak, "Ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz" açıklaması yaptı.

Altun, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz" ifadelerini kullandı.