Doğalgaz fiyatları: Enerji santralleri zor durumda

Doğalgaz fiyatlarındaki artış, doğalgaz santrallerini zor durumda bıraktı. Doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı düştü.

Doğalgaz fiyatlarındaki artışın, döviz kurunun da etkisiyle, elektrik fiyatlarındaki artıştan daha yüksek olması, doğalgaz santrallerini zor durumda bıraktı.

Elektrik üretimindeki payları bu yılın ilk 6 ayında, geçen yıl ortalamasına göre 9 puan düşen doğalgaz santrallerinden sorun sinyalleri geliyor.

Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci'nin haberine göre, doğalgaz santrallerinden kapananlar, sökülüp Afrika’ya satılanlar var. Devreden çıkan kapasitenin 3 bin-3 bin 500 MW civarında olduğu tahmin edilirken, bunun en az 3-4 milyarlık yatırım anlamına geldiği belirtiliyor.

'DOĞALGAZ SANTRALLERİNİN PAYI DAHA DA AZALABİLİR'

Haberde görüşüne yer verilen enerji uzmanı Nejat Tamzok, "Bu yıl ilk 6 ay doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 29 oldu. Geçen yılın ortalaması yüzde 38 idi. Bir yandan kömürlü santrallere teşvik verilmesi diğer yandan doğalgaz maliyetlerinin yükselmesi bu 9 puanlık düşüşe neden oldu diye düşünüyorum. Bu nedenle doğalgaz santrallerinin bir bölümünün üretimini sınırlaması doğal. Önümüzdeki 1-2 yılda doğalgaz yap-işlet ve yap-işlet-devret santrallerinin önemli bir bölümünde fiyat ve alım garantileri sona erecek. Bu santrallerın payının daha da düşeceğini tahmin ediyorum" diyor.

Türkiye'nin alıcı olduğu doğalgaz piyasasında döviz kurunun ve doğalgaz üreticisi ülkelerdeki fiyat artışının olumsuz etkilerinin görüldüğü sektörde borçluluk yüksek.

ELEKTRİK ZAMLANABİLİR

TEİAŞ kayıtlarına göre 2017 yılı sonunda doğalgaz santrali sayısı 286, Haziran 2018 itibariyle 297 oldu. Ancak doğalgaz santrallerinin payındaki düşüş hesaba katılacak olursa, santral sayısındaki artışın, önceden başlayan yatırımlarla ilgili olduğu düşünülebilir.

Hükümet doğalgaz santrallerindeki sorunu hafifletmek için bir süredir destek mekanizması uyguluyor. Öte yandan, sürekli destekle ayakta tutmanın sürdürülebilir olmadığı yorumu yapılırken, piyasa aktörleri "doğalgaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına da yansıtılması gerektiğini" öne sürüyor.

