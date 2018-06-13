'Cumhur İttifakı'nda kavga: AKP'li isimler ihanet içerisinde, öyle bir yumruk vurun ki...

'Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP, AKP ve BBP'den tartışma yaratacak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

MHP Kilis Milletvekili adayları Hasan Mısırlıgil ve Abdullah Alpdağ, AKP'ye sert sözlerle yüklendi.

Odatv'nin haberine görei MHP’nin Kilis Milletvekili adayları Hasan Mısırlıgil ve Abdullah Alpdağ, çok ağır ifadelerle AKP’li vekillere yüklendi. Kilis’in Sapkanlı Köyü’ndeki iftar programının ardından açıklamalar yapan MHP'li Hasan Mısırlıgil, AKP’li vekillerin “ihanet” içerisinde olduklarını söyledi.

AKP’li vekilleri sert sözlerle eleştiren MHP’li aday Mısırlıgil, “Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki siyasi aktörler, bir ihanet içerisine girmeye başladılar. Milletvekili liste sıralamalarında yer bulamayan veya yerini beğenmeyen Adalet ve Kalkınma Partili siyasi aktörler, Cumhur İttifakı’nın desteklenmemesi yönünde anti-propaganda yaparak insanlarımızın beynini kurcalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mısırlıgil’in açıklamasının ardından, MHP’nin bir diğer Kilis Milletvekili adayı Abdullah Alpdağ konuşmasına başladı. AKP’nin “Yaparsa Ak Parti yapar” sloganını eleştirerek konuşmasına başlayan MHP’li Alpdağ, “Şimdi ben burada soruyorum; 16 yıldan beri bu kardeşlerimizin neyini yaptınız” şeklinde konuştu. Alpdağ, AKP eleştirilerinin devamında vatandaşlara seslenerek, “Öyle bir yumruk vurun ki bunlara, bunlar ne yaptıklarını şaşırsınlar” dedi.