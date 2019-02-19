CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İyi Parti'ye oy vereceğim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerde İyi Parti'ye oy vereceğini belirtirken, 'İyi Parti logosuna baktığımızda bu seçimde o logo bizim için altı ok hükmündedir' dedi

CHP Manisa Milletvekili ve Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kayseri'de katıldığı bir seçim toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'ye oy vereceğini söyledi.

"İyi Parti'nin Genel Başkanı İstanbul'da 2 kez altı oka oy basacak. Ben de hiç erinmeden, yüksünmeden İyi Parti'ye oy vereceğim" diyen Özel, "Bu yüzden hepinizi bu ittifaka büyük bir coşku, büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu: