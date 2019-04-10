Berat Albayrak reform paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni reform paketini açıklamak üzere Dolmabahçe'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Albayrak, 'İlk adım olarak kamu bankalarımızın sermayesini güçlendireceğiz' dedi.

Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı. 'Tasarruf ve sigortada reform yapılacak' diyen Abayrak, bankacılığın güçlü yapısının sürdürüleceğini belirterek, 'İlk adım olarak kamu bankalarını dirençli hale getireceğiz' dedi. Albayrak, reformların başında finansal sektör olduğunu belirtti. 'BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK' 'Tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçireceğiz' diyen Albayrak, bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Fonu'nun hayata geçirileceğini belirtti. Açıklamadan satır başları şu şekilde: 'Tarımda Milli Birlik Projesi' ismiyle planlanan yapısal reformla birlikte gıda enflasyonuyla mücadele edilecek. Planlamanın içeriği Mayıs ayı içerisinde açıklanacak.

Mayıs ayında sanayide yerlileştirme planı hayata geçirilecek.

Bu reform paketiyle birlikte turist sayısının 50 milyonun üzerinde olacağını düşünüyoruz.

47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığı 4 yılda 100 milyon olacak.