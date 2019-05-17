'Belediye işçilerin maaşını ve elektrik borcunu ödeyemez hale geldi...'

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen Eskişehir Alpu Belediyesi, AKP döneminden kalma borçları yüzünden elektrik borçlarını ödeyemiyor. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, 'Belediyemiz, personeline maaş ve kullanmış olduğu elektriğin borcunu dahi ödeyemez hale gelmiştir' dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen Eskişehir'in Alpu Belediyesi adeta borç batağına saplanmış durumda.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, AKP döneminden kalma borçlarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Devralınan toplam borcun 49 milyon 300 bin TL olduğunu dile getiren Güller, seçim öncesinde eski belediye başkanının "22 milyon TL alacağımız, 4 milyon 700 bin TL borcumuz var" dediğini hatırlattı. "Hesap uzmanları denetiminde yapılan inceleme sonucunda gerçek alacağın, 4 milyon 300 bin TL borcun ise 49 milyon 300 bin TL olduğu tespit edilmiştir" diyen Güller, belediyenin borçları nedeniyle işçilere para veremediğini, elektrik borcunun dahi ödenemediğini söyledi.