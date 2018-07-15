Altı üniversiteye rektör atandı: Cerrahpaşa'nın rektörü belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altı üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Pazar, 15 Temmuz 2018 10:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı.

Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanırken, İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesiyle kurulan İstanbul Cerrahpaşa rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın atandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Prof. Dr. Nuri Aydın,
Dokuz Eylül Üniversitesi- Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar,
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi- Prof. Dr. Akın Levent,
Marmara Üniversitesi- Prof. Dr. Erol Özvar,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Prof. Dr. Hüseyin Çiçek,
Sakarya Üniversitesi- Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.

 