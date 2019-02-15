AKP'li belediyeden tepki çeken reklam ödemesi

Çanakkale'de AKP'li Çan Belediyesi'nin, 2018 yılında tek bir firmaya 1 milyon liralık reklam ödemesi yaptığı ortaya çıktı. Yapılan bu ödeme büyük tepki çekti.

CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, AKP’li Çan Belediyesi’nin reklam harcamalarını kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin 2018 yılında her ay düzenli olarak yaklaşık 70 bin TL, toplamda ise 1 Milyon 76 bin TL’lik bir reklam harcaması gerçekleştirdiği belirten Ümran Aydın, belediyenin tek bir reklam firması ile iş yapmasına da dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ümran Aydın, reklam giderlerinin çok uçuk olduğunu belirterek: “Her yıl bu miktar ve üzerinde aynı esnafa kesilen yıllık fatura ödemelerini paylaştık. Ödemeler aylık 70 bin lira ve üzeri olarak gözüküyor. Bu ödemelerin hepsi düzenli olarak nakit yapılmış. Normalde Çan Belediyesi, esnafa olan ödemelerini çok geç yapıyor ve esnafımız mağdur. Buna karşın Belediye Başkanı’nın reklam giderleri çok uçuk. Oysa her kesimden vatandaş ve esnaf ağır hayat koşulları ile ayakta kalma mücadelesi veriyor” dedi.

Çan Belediye Başkanı AKP'li Abdurrahman Kuzu, Aydın’a cevap olarak ödemelerin 10 yıllık olduğunu açıkladı. Bunun üzerine CHP'li Aydın ödemelerin evraklarını paylaştı.

Ödemelerin 2018 yılına ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Belediye Başkanı Kuzu yeni bir açıklama yapmadı.