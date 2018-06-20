AİHM de Cargill'e 'dur' dedi: Karar uygulanabilecek mi?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bursa Barosu'nun İznik Gölü kıyısında faaliyet gösteren ABD'li gıda tekeli Cargill fabrikasıyla ilgili başvurusunu kabul etti. Cargill'in durdurulmasına ilişkin yaklaşık 15 mahkeme kararı uygulanmazken, hükümetin AİHM kararını uygulayıp uygulamayacağı merak ediliyor.

AİHM'nin İznik Gölü kıyısındaki Cargill fabrikasıyla ilgili kararını, Bursa Barosu'nun eski başkanı Av. Ali Arabacı'nın kızı Elçin Arabacı, Twitter hesabından duyurdu.

Elçin Arabacı, mesajında şunları yazdı:

"Bugün AIHM babam ve Bursa Barosu'ndan arkadaşlarının Bursa İznik Gölü kıyısında, tarım arazisi üzerinde kurulan #Cargill fabrikasının kuruluşu ve çalıştırılmasıyla ilgili hukuksuzluğu bildiren başvurusunu (başvuru no: 25680/05) haklı bularak, İznik Cargill fabrikasının halen çalıştırılmasının yasadışılığına hükmetti."

Elçin Arabacı, "Karar 1998'den beri verilen bir hukuk mücadelesinin sonucudur ve Türkiye'de yargı kurumlarının iflas ettiğinin beyanıdır aynı zamanda" yorumunu yaptı.

İznik Cargill fabrikasının halen çalıştırılmasının yasadışılığına hükmetti. #Cargill Yılgınlık yok, direniş var. Ekte AIHM kararının İngilizce özeti: pic.twitter.com/OYMfmRBg6W — e. (@elcinarabaci) 19 Haziran 2018

NE OLMUŞTU?

Bursa Barosu ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Cankat Taşkın, 2012'de Açık Radyo'da Ömer Madra'nın sorularını yanıtlarken, söz konusu davayla ilgili şu bilgileri vermişti: