Bu Düzen Değişmeli Platformu adayından direnişteki Cargill işçisine ziyaret

Bu Düzen Değişmeli Platformu Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Salih Çam, direnişteki Cargill işçilerine ziyaret gerçekleştirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Salih Çam, Sendikalı oldukları gerekçesiyle işlerine son verilen ve 43 gündür fabrikaları önünde direnişte olan Cargill işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Tek Gıda-İş Sendikası örgütlenme çalışmalarına katılan ve sendikaya üye oldukları için işlerine son verilen 14 Cargill çalışanının fabrika önünde gerçekleştirdiği direnişe destek ziyaretinde bulunan Salih Çam, “Seçim çalışmalarımın ve bu düzen değişmeli propagandamızın en önemli uğrağında, işçi sınıfının yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada olmak ve mücadelenizin inadı ve azmi bana güç veriyor. Mücadeleniz bizim, sosyalist adayların en önemli aracı olan örgütlenmenin en güzel hali. Sizler gibi direnen ve ülkenin her yerine yayılan emek mücadelesinin önüne OHAL’i her seferinde bahane olarak sunan sermayenin egemenliği şimdi de önümüze baskın bir seçim koydu. Bu seçimlerde yalnızca kendi temsilcilerinin olduğu bir düzleme çekerek, emeğin ve sosyalizmin sesini kısmak istiyorlar. Tüm engellemelere rağmen sosyalistler işçi sınıfının sesini ve mücadelesini 24 Haziran'da haykıracaklar. Mücadelemiz mücadelenizdir. Bu düzen değişmeden biz kurtuluş yok” şeklinde konuştu.

Direnişteki işçilerle Bu Düzen Değişmeli Platformu üyeleri Türkiye’de işçi sınıfının durumu, mücadele tarihi ve 24 Haziran seçimleri konusunda verimli bir sohbet gerçekleştirdiler.