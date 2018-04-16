Valilik 'sanat eserini korumak' için anıtı ablukaya almış!

Ankara Yüksel caddesindeki İnsan Hakları Anıtı'nın polis tarafından ablukaya alınmasına ilişkin valilikten yapılan açıklamada, anıtın "sanat eserini korumak" amacıyla kuşatıldığı belirtildi.

Ankara Valiliği, Yüksel caddesindeki İnsan Hakları Anıtı'nın metal bariyerlerle ablukaya alınmasının gerekçesini "sanat eserini korumak" olarak açıkladı.

OHAL KHK’siyle ihraç edildikleri işlerine dönmeyi talep eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, eylemlerini İnan Hakları Anıtı önünde sürdürüyordu. Bir süre sonra anıt polis tarafından kapatılmıştı.

Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş'ın valiliğe başvurarak uygulamanın nedenlerini ve hukuki dayanaklarını sorması üzerine, güvenlik şube müdürü imzasıyla bir yanıt verildi.

toplumsalhukuk.net’in haberine verilen yanıtta, eylemlerin başlamasıyla caddenin ve heykelin bazı gruplarca işgal edildiği, emniyetin de valiliğin eylemi yasaklama kararı bağlamında önlem aldığı belirtildi. Anayasadan bazı maddelerin sayıldığı ve önlemlerin bu maddelere dayandırıldığının belirtildiği yazıda, İnsan Hakları Anıtı’nın Metin Yurdanur yapıldığı ve 1990’da açıldığı anımsatıldı.

Yazıda devamla şöyle dendi:

“Söz konusu heykel vatandaşlarımızın ortak kullanımında bulunmasına rağmen zamanla çeşitli uç ideolojik görüşe müzahir şahıslar tarafından sahiplenerek kendi görüşleri doğrultusunda hazırlanan afiş, bildiri ve benzeri malzemeler yapıştırılmak suretiyle kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya başlanmış, üzerine asılan ve yapıştırılan malzemeler ile de çoğu zaman görüntü kirliliği oluşturacak şekilde heykelin doğal görüntüsüne zarar verilmiştir. Son olarak (24) saat esasına göre gündüz/gece olmak üzere ‘süresiz açlık grevi’ adı altında gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemler esnasında ise kamuya ait olan heykel önüne konulan masa, sandalye, koltuk ve benzeri yaşam malzemeleri ile yerleşke haline getirilerek işgal edilmek istenmiştir. Bunun üzerine bu kanuna aykırı eylemi gerçekleştirilen şahıslar men edilerek bir daha bu şekilde bir eyleme tevessül edilmemesi için heykel bariyerler ile koruma altına alınmıştır.

Cevabi yazıda anıt çevresindeki ablukanın sürü sürmeyeceğine de "Bu konudaki takdir idareye aittir" yanıtı verildi.