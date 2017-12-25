Sigorta şirketleri zararda: Trafik sigortasına zam!

Zorunlu trafik sigortasına yeni yılda %5 zam gelecek. Azami prim uygulaması 2018'de de devam edecek.

Zorunlu trafik sigortasına 2018 itibariyle %5 zam geliyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre azami prim uygulaması da önümüzdeki sene devam edecek.

Mehmet Şimşek "Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi. Şimşek ""Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı başında yüzde 5 artış olacak. Bu suretle Hazine, ilgili yönetmeliğin kendisine verdiği prim tavanını yüzde 10 artırma yetkisini, yüzde 5 olarak kullanmış olacak" derken, şirketlerin zararını bu zamla kapatacaklarını açıkladı.