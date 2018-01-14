Pegasus'tan Trabzon kazasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları Trabzon'da yaşanan kazayla ilgili açıklama yaptı.

Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Trabzon Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Mürettebat dahil 168 kişi taşıyan uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışma sürüyor. Öte yandan apron sonuna yakın bir bölgede pisten çıkan uçakta Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Kazanın ardından THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri gerçekleştirilemedi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Pegasus tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli tarifeli kalkış saati 21:25 olan Ankara-Trabzon uçağının, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır."