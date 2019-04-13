ODTÜ Rektörlüğü'nün bahar şenliklerini iptal kararına çok sayıda sanatçıdan tepki

Bu yıl 33'üncüsü yapılması planlanan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, ODTÜ Rektörlüğü tarafından iptal edildi. Rektörlüğün kararına, çok sayıda aydın ve sanatçı tepki gösterdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gelenekselleşmiş olan bahar şenlikleri bu yıl rektörlük tarafından iptal edildi. Bu yıl 33'üncüsü yapılması planlanan Uluslararası Bahar Şenlikleri ODTÜ'de bulunan 'Devrim Stadyumu'nda gerçekleşiyor ve etkinlik 4 gün sürüyordu.

Şenliğin ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamayla iptal edilmesine tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyürken, Twitter'da da "ŞenliğineSahipÇık" etiketiyle konu Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.

Çok sayıda aydın ve sanatçı da bu duruma tepki gösterdi.

İşte onlardan bazıları:

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