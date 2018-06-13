Maraş'ta sağanak yağış: Üç kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur, sele dönüştü. Selde anne ve iki çocuğu boğuldu.

Kahramanmaraş’ta saat 16.00 itibariyle etkili olan sağanak yağış, sele dönüştü. Yağmur ev ve iş yerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar derinliği 30 santimi bulan su altında kaldı. Bir otomobil sel sularına kapıldı. Suda yuvarlanan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı, bir kameriye ise devrildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ANNE VE ÇOCUKLARI SELDE EVLERİNDE BOĞULDU

Kahramanmaraş'ta bir anne ile iki çocuğu sel sularının bastığı evlerinde boğularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu mahallesinde kaldırım seviyesinin altındaki evi sel suları bastı.