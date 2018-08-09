Malazgirt'in yıldönümü, Bilal Erdoğan'ın aklına 'turizm potansiyelini' getirdi

Malazgirt zaferinin 947'nci yıldönümü, Okçular Vakfı kurucu üyesi ve Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın aklına 'turizm potansiyelini' getirdi. Bilal Erdoğan, turizm potansiyeli oluşturacak illeri açıkladı.

Malazgirt zaferinin 947'nci yıldönümü, Okçular Vakfı kurucu üyesi ve Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın aklına 'turizm potansiyelini' getirdi. Bilal Erdoğan, turizm potansiyeli oluşturacak illeri açıkladı.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt 947. Yıldönümü Anma Programı'nın basın toplantısı dün Muş'un Malazgirt ilçesinde yapıldı. Toplantıya Muş ve Bitlis valileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, köklü inanışa, birlik ruhuna dayıyoruz. Allah'ın izniyle Çanakkale'de yaşadığımız ruh yine Malazgirt'e, Alparslan'ın ordusundaki ruha dayanmaktadır. Şu anda Türkiye'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların sebebi, Türkiye'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir. Allah'ın izniyle birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın oluşturacağı gücün, maalesef düşmanlarımız bizden daha çok farkındadırlar" dedi.

Erdoğan, 26 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerin Muş, Bitlis ve Van için turizm potansiyeli oluşturacağını söyledi. Etkinliklerin 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta başlayacağını belirten Erdoğan, "Bu tabi ki Malazgirt, Muş, Ahlat, Bitlis ve hatta Van için çok büyük turizm potansiyeli, kültürel bir zenginlik, hareketlilik oluşturacak" diye konuştu.

Toplantı, ok atışı yapılmasıyla sona erdi.