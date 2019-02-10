Kartal'da çöken binada ölü sayısı 21'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

Valimizin ilk açıklaması binada adrese dayalı kayıt sisteminde 43 kişinin yaşadığına yönelikti. Ama bilgilerimiz bir taraftan misafirlerin olduğu bir taraftan orada adrese dayalı kayıt sisteminde bulunup da aynı zamanda orada değil başka yerde yaşadığını tahmin ettiğimiz daha sonra da bilgilerimizle de teyit edilen sonuçlar oldu. Ancak bizden sürekli bir rakam istediniz yani 'enkazın altında kaç kişi var?' biz de bu rakamı sürekli olarak size vermekten kaçındık. Esas itibariyle de 1 kişi dışında o 34 kişi rakamını da doğru olarak işin başından itibaren de arkadaşlarımızla beraber hem komşuların hem yaralı olarak evlerden kurtulanların hem çevrede bu olayın görgü tanıkları aynı zamanda yaşayanların değerlendirmeleri ve tespitlerinden edinmiştik. En nihayetinde bugün itibariyle de bu 34 kişinin dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli bir kimliği aslında tarafımızca bilinen ama henüz daha teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız ülkemizde yaşayan bir misafir o açıdan 14 kişiyi yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimiz ve tüm gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar.